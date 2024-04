LUGEMISSOOVITUS ⟩ Kaks sõbralikku briti kriminulli, millega mõnusasti aega veeta

Ega ma miskit ilmaraputavat siit välja ei ürita kiskuda, kuid oma võlu on lisaks paikkonnale ja lahedatele tegeijatüüpidele mu meelest just ses, kuidas tuuakse justnagu krimivikku kokku hunnik tavaelu – ja ebatavaelu – ja viiakse lugeja retkele läbi paikade ja sündmuste, kuhu ta ehk isegi tahaks teinekord pärises käsitsi-jalutsi kulgeda. Suurema masenduseta, küll aga hulga arusaadavalt omaste knipsude ja koperdustega kulgevad nood lood. Ma ei ole teab mis ahne sõbraliku briti kriminulli manustaja, aga Kate Johnsonile jätan silma peale kindlasti. Jutud ise pole ka mingi skemaatiline tavalurr, vaid üpris särasilmselt vormistet ja näikse, et rõõmuga kirja pandud.