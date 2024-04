Selgusid Tartu lastekirjanduse auhinna nominendid

Žürii meelest on see raamat, milles on tunda Eno Raua lugude hõngu: hea ette lugeda väikestele ja iselugemiseks pisut suurematele.

Contra ja Mika Keräneni suurepärases koostöös valminud lustakas ja vaimukas «ood jalgpallile» on raamat, mille kohta võib julgelt öelda, et selles populariseeritakse luulet ja sporti ühekorraga. Kaks andekat loojat ja kunstnik Helena Sildre on kohtunud, et koos raamat valmis teha, ja tulemuseks on rõõmsavärviline teos, mida loevad kindlasti heameelega nii poisid kui tüdrukud. Siil, kes põõsast õpetab, kuidas palli lüüa, lisab mõnusat äratundmist.