Inimestega manipuleeritakse, neid kasutatakse ära, aga nemad muudkui laulavad

Raadiost kõlas jälle toosama laul, «Aduu Sumo Akwadu», pärdik armastab banaani. Kayo ei mõistnud, miks tehnikud seda laboris nii valjusti pidid laskma, kuid ta tundis, et ei saa sõna võtta, sest oli neile lubanud, et kui raadio töötulemusi mõjutama ei hakka, pole sellega muret. Tehnikute ülesanne oli analüüsida järjepanu erinevaid põllumajanduskemikaale, toidu- ja maitseaineid, inimeste ja loomade kehaeritisi, uusi tooteid, mille importijad tahtsid tõendada, et need on kooskõlas Ghana Standardiametis vastavale müügiartiklile kehtestatud nõuetega, ja viimasel ajal veeproove igasugu «puhta vee» firmadelt, keda oli nüüd järsku nagu seeni pärast vihma. Kõik see kõlas põnevalt, samamoodi nagu raadios kõlavad põnevalt sporditulemused. Aga kuulajat pole kunagi kohal, kui kergejõustiklased, poksijad, sportvõimlejad, kriketimängijad ja jalgpallurid peavad tõusma kell neli hommikul, et teha trenni, võtta sada korda ühte ja sama tõusu, kuni maapinna kõmin taldade all juba kõrvus kummitama hakkab. Asjasse süüvides on aga ka kirevaim seelik lihtsalt kangas, puuvillalõimed, tüütust tööst tülpinud mehed ja naised kangastelgede taga kusagil Egiptuses. Biokeemilise analüüsiga oli samamoodi. Isegi tema meelest oli see igav, ja temal oli ometi arvuti ning võimalus mängida «Minesweeperit» ja teeselda samal ajal töögraafiku tegemist.