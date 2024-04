JÄRJEJUTT ⟩ «Ahjaa, te olete ju kodumaa reetur! Kui midagi on, kohe kartserisse!»

Tõed, mille mõistmiseni jõudis Sharansky vangistuses, on päevakohased senikaua, kuni on valitsejaid, kes oma rahvast rõhuvad. Ent jõuetuil on relvi, millega võimsaile vastu hakata: vankumatu vaprus, tüdimatu huumorimeel, külluslik kujutlusvõime ja veendumus, et «... mitte miski, mida nad minuga teevad, ei saa mind alandada ... Alandada võin end vaid ise ...»