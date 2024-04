Kas hingesugulus on DNAs?

Tänapäev, San Diego, USA. Jess on vabakutseline andmeanalüütik, kes erinevate klientide vahel laveerimise ja üksinda 7-aastase tütre kasvatamise kõrvalt küll aega ei leia armastuse otsimiseks. Kuid siis selgub, et püsikunde tema lemmikkohvikus, kes alati americanot tellib, on seotud uue kohtinguäpi DNADuoga, mis ennustab inimeste kokkusobivust geenijärjestusi kasutades. Jess otsustab hetke ajel oma proovi analüüsi saata ning see klapib üllataval kombel just Americano omaga, kes talle just kuigi sümpaatset muljet pole jätnud.