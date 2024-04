Võrtsjärvest raamatu kirjutanud Kalle Gaston: mu jutt võib tervele mõistusele kõlada psühhiaatrilise diagnoosina...

Kokku võttis raamatu kirjutamine aega mõned aastad ning selle sisu hõlmab täpselt kahe sajandi jagu lugusid. Ja mulle tundub, et raamat sai lõbus, lapselik, humoorikas ja samas ka autentne.

Raamatus on juttu ka kadedatest «ametivendadest». Kes need on?

Eks kadedad ametivennad on ikka kalurid. Kalurid on läbi aegade teineteisega rivaalitsenud, mis on ka arusaadav, sest kes ikka tahaks oma salajasi marja- ja seenekohti laiale ilmale kuulutada või mujalt tulnuile kala «ära anda».

Kaluri «leib» ehk pere ja laste ülalpidamine sõltus ju otseselt kalasaagist. Ja kui Võrtsjärvele saabusid «võõrad» suuremate ja moodsamate püügiriistadega, siis oli suisa kuri karjas. Pandi suisa vikatid järve, et need võõraste mõrdu räsiks.

Mis on see miski, mille võrra saab rikkamaks inimene, kes on lugenud läbi raamatu «Saladuslik Võrtsjärv»?

See miski võib olla taipamine, et kõik, ka loodus kogu oma külluses ja erisuses on elav, täpselt samamoodi kui me ise.

Kuid jaga mõnda soovitust – kuidas leida või märgata looduse elavust?

Kogenematule on kõige lihtsam soovitus minna üksi oja või jõe äärde, kus on kuulda vulinat. Istud, lõdvestud ja kuulad. Kannatust on vaja ja inimeseti on see erinev, ent umbes poole tunni pärast hakkad kuulma jõe juttu.

Kellel soovitad enda uut raamatut lugeda?