Loe katkendit aednik Margus Maripuu raamatust «200 murtud aiandusmüüti». Autor usub, et osa levinud tõekspidamisi aiandusest osutuvad talupoja tarkusega lähenedes hoopis müütideks ehk valeuskumusteks, sest need on kujunenud ebausu, eelarvamuste, liialduste ja suurustamise pinnalt.