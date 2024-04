Juhan Liivi 160. juubeliaasta tuleb konverentsi, uudisteoste ja meelemaastikega

Juubeliaastal näeb trükivalgust ka värskeid Juhan Liivi teoseid. Jüri Talvet ja H. L. Hix on tõlkinud ja koostanud seni mahukaima ingliskeelse Juhan Liivi tõlkevalimiku «Selected Poems in Estonian and English». Kevadsuvel annab Liivi muuseum välja Juhan Liivi publitsistika- ja kriitikakogumiku «Vulise ojakene rohkem». Kogumiku on koostanud uuema põlvkonna silmapaistvamaid Liivi-uurijaid Tanar Kirs, toimetanud Kadi Kivilo ja Mari Niitra. Nooruses aastaid ajakirjanikuna töötanud Liiv avaneb selles kogumikus seni vähetuntud nurga alt, nimelt kolumnisti ja kriitikuna.