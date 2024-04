Küpsised, mis on nii maitsvad, et võivad tappa

Cherringhami heategevusliku jõulukontserdini on jäänud kaks nädalat. Kooriproovid on täies hoos. Siis juhtub midagi kohutavat: ühel lauljal, Kirsty Kimballil, on tekkinud kodus valmistatud koogile allergiline reaktsioon ja ta leitakse surnult. Jack kutsutakse täiendama hõrenenud ridadega koori ja ta veendub kiiresti, et Kirsty surm ei olnud mingi õnnetus. Sarah on temaga ühel nõul ja peagi on nad sukeldunud Cherringhami Rotari klubi koori armukadeduse, rivaalitsemise ja kirgede keerisesse.