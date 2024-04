Vestlusringis kohtuvad kirjanikud Gert Kiiler ja Martin Algus

Gert Kiileri sulest on tulnud nii kriminaalromaan «Eranuhke ei armasta keegi» kui ka lasteraamat «Kass, kes ei osanud nurruda». Kiiler on töötanud ajakirjanikuna ning olnud paljude armastatud teleseriaalide kaasstsenarist.

Martin Algus on stsenarist, tõlkija ja kirjanik, kellelt on ilmunud näiteks proosateosed «Midagi tõelist» ja «Tagamaa» ning luulekogu «Paranemine». Suurt tunnustust on leidnud tema stsenaariumidega filmid, näiteks «Kalev», «Soo» ja tänavu kinodesse jõudnud «Elu ja armastus».