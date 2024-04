Prima Vista tähistab raamatu ja roosi päeva

Kell 16 ootab Tartu Linnaraamatukogu huvilisi linnaraamatukogu kohvitoas peetavasse Kirjanduskohvikusse, kus raamatu ja roosi päeval on arutluse all hispaania kirjaniku Isaac Rosa romaan «Õnnelik lõpp» (Toledo, 2023) ja uuem hispaaniakeelne kirjandus. Külas on tõlkija ja kirjastaja Mari Laan, vestlust juhib Linda Jahilo. Isaac Rosa on ka maikuus toimuva Prima Vista Suure Futuroloogilise Kongressi üks külalistest.