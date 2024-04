UUS LASTERAAMAT ⟩ «Kuri ronib alguses pea sisse. Sellise pea, mida keegi ei silita»

Lõpuks arvab papa, et ehitame homme edasi. Kõhud on kohutavalt tühjad. Olen nõus koju minema. Aga papa peab lubama, et tuleme homme tagasi. Loss ei ole ju veel valmis.

Homme jõuabki kätte. Kühveldan pudru kiiresti suhu. Papa mälub nii aeglaselt. Ma tahan juba randa minna! Me ei jaluta sinna, me peaaegu jookseme.

Jõuame mere äärde ja … mul jääb hing kinni. Silmad hakkavad pilkuma. Ma ei taha tite moodi tönnida. Papa ohkab. Meie loss on lõhutud. Keegi hüppas sellele peale ja peksis liiva jalaga laiali.

«Pole viga, ehitame uue,» lohutab papa ja hakkabki kohe pihta.

Tiiu Kitsiku illustratsioon Tiina Laanemi raamatule «Maailma parim liivaloss». Foto: illustratsioon raamatust

Seisan kui muumia. Kaks pisarat pääseb silmast välja. Pühin need ära. Lõpuks ohkan ja lähen papale appi.

Me kaevame ja toome liiva. Kallame vett ja patsutame seinad tugevaks. Papa paneb pulgad müüridele toeks. Me ehitame, kuni väsime ära. Ma ei taha pooleli jätta. Papa lubab, et teeme homme lõpuni.

Kui homme on käes, pistab mul kõhus. Söön putru aeglasemalt kui eile. Jätan paar ampsu järele. Seekord me ei jookse randa, me rohkem longime. Süda teeb tukk-tukk-tukk.

Ja siis see plahvatab. Jooksen eemale ja purskan nutma. Ma peaksin vapper olema, aga ma ei suuda. Keegi tegi meie lossi jälle katki! Miks, miks, miks?

«Miks nad pidid lõhkuma?» küsin ma nuuksudes papalt.

«Sest neile tuli kuri sisse,» ütleb papa vaikselt.

«Aga mispärast?» ei saa ma aru.

Nüüd mõtleb papa kauem. Ta ütleb, et kuri ronib alguses pea sisse. Sellise pea, mida keegi ei silita. Sellepärast peabki lastele pai tegema. Siis ei saa kuri nende pähe pesa teha.