MUST HUUMOR ⟩ Läti kirjanik, kelle raamatut nõrganärvilistele ei soovitata

Pole ammu kedagi tsiteerinud, ent Guntis Berelis öelgu siinsamas ja Contra tõhusas tõlkes nõnda: «Sõda – see on hea, mõtles Tušs, kui oli läinud Lapovitsi trahterisse ja endale pikalt mõtlemata õhtusöögiks sardellid ja pudeli Tannhäuseri õlut tellinud. Nägid, mis? Sõda vaevalt alanud, aga vorstid on juba kolm kopikat kallimad kui alles möödunud nädalal! Peaks nagu pahameelt tundma, aga samal ajal tärkab tahes-tahtmata ka austus trahteripidaja vastu. Peaga mees – ei lase oma võimalust mööda, on juba taibanud, mis aeg ees seisab. Kolm kopikat täna, kolm homme, aga vaata kuu aja pärast maksad lõuna ajal kaks korda kallimat hinda portsu eest, kus poole vähem vorste. Olgu sõda või rahu, rahvas tuleb ikka ühes jutis sööma, kuhugi nad ei jää.»