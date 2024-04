Raamat kõige esimeselt eestlaselt, kes riikliku stipendiumiga Jaapanisse sai

Maret Nukke raamatu «Minu Jaapan» kohta saab öelda, esimestest lausetest alates, et see autor on tugev sõnaseadja. Idee sellest, et kauge maa on justkui kallim, see pole ju midagi originaalset, aga ta on selle sümboolse loo paremini välja kandnud kui keegi teine, kellelt seda lugema olen sattunud. Ka sõnade valiku tasandil märkasin nii palju pool-äraunustatut: pisitasa, ristküsitlus, lasipuu, pard — palju sellist sõnavara, mida me justkui teame, aga harva kasutame.