KATKEND RAAMATUST ⟩ Tänavasport muutub pidevalt - see leiutab ennast üha uuesti ja uuesti

Kiivikas toob raamatus «Targalt toitumise ja treenimise käsiraamat. Täiendatud trükk» välja, et üks sellistest uutest aladest on kalisteenika, mis kogub populaarsust just nooremate harjutajate seas. Kiivikas selgitab, et kalisteenika osa sai raamatusse tänu sellele, et Eesti Kalisteenika ja Tänavaspordi Liidu president Erik Naissaar hakkas aktiivselt osalema fitness challenge’i võistlustel ja tõi sinna teisigi kalisteenikaga tegelevaid sportlasi. «Kuna alad on lähedalt põimunud ning näen, et kalisteenika kasvab pidevalt ja huvilisi on ka noorte seas, siis otsustasin, see peab saama oma peatüki – loomulikult Erik Naissaare sulest,» lausub Kiivikas.