Üürike selgitus, kuidas lihtne joonistamine meie elu paremaks muuta aitab

Me otsime tasakaalu ja elurõõmu, kuid samas viivad tehnoloogia, kiirus, liigne kriitika ja tõsidus meid sellest üha eemale. See on ka põhjus, miks ma selle raamatu kirjutasin. Meie ees on mitmeid väljakutseid, mille on peamine põhjus on digimaailm. Ära mõista mind valesti, ma ei ole digiarengu või -tehnoloogia vastane. Arvan lihtsalt, et on hetki, kus peame digimaailma kriitilisemalt suhtuma. Mõnes mõttes on see raamat innovatsioonist, aga ilma digitaalsuseta. Võibolla pead mind nüüd natuke hulluks, sest kas praeguses maailmas on üldse võimalik teha innovatsiooni ilma digitaalsuseta. Mina küsiks aga vastu, kas digimaailmast tulenevatele probleemidele – sotsiaalmeedia ja tehnoloogia põhjustatud vaimsetele probleemidele, keskendumisraskustele, suhtlemis- ning kirjutamisoskuse kadumisele jms – on ainult digilahendused või oleks ka mingi muu väljapääs? Mina usun, et on. Aga enne, kui selle juurde jõuame, vaatame otsa mõningatele väljakutsetele, mis just selle raamatu seisukohast olulised on. Mis probleeme me siin üheskoos ikkagi lahendama asume?