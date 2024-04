Kirjandusfestivalile HeadRead tuleb Iida Turpeinen, Erlend Loe jätab aga seekord tulemata

Seevastu on kirjandusfestivalil rõõm teada anda, et Tallinna tuleb oma lugejatega kohtuma Soome kirjanik ja kirjandusteadlane Iida Turpeinen.

Iida Turpeinen (snd 1987) on soome kirjanik, kelle 2023. aastal ilmunud debüütromaanist «Surelikud» sai Soomes aasta kirjandussündmus ja ta võitis sellega ka Helsingin Sanomate kirjandusauhinna. Mai alguses annab kirjastus Tänapäev romaani välja ka eesti keeles. Turpeinen on uurinud inimese ja looduse suhet ning valmistanud sel teemal ette ka väitekirja. «Surelikud» viib lugeja läbi kolme sajandi ja näitab meriveise (dugongi) väljasuremise näitel, kuidas on inimese tegevus loodust mõjutanud.