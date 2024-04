Disainimuuseumi raamatuklubi kohtub tähenduslikus ruumis, kus Tallinna külastanud Graham Greene kirjanduse üle arutles

Võibolla võetakse klubis kunagi ette hoopis mõne Graham Greene’i raamat. Ta on vaieldamatult kuulsaim kirjanik – ja tõenäoliselt ka tuntuim inimene üldse – kes muuseumi külastanud on: kui Graham Greene esimest Eestis käis 1934. aasta kevadel «ilma erilise põhjuseta», nagu ta kirjutab oma memuaarides «Ways of Escape» («Põgenemise viisid»), tutvus ta lennul Riiast Tallinna toonase Briti asekonsuli Peter Edmund James Leslie’ga. Mehed lugesid lennu ajal juhuslikult ühte ja sama raamatut, sõbrunesid seetõttu kohe ja saabumisel jõi Greene Leslie’ga Lai tänav 17 Briti saatkonnas teed ning siis avastasid nad koos vanalinna. Sealsamas tegutseb praegu ETDM ja nüüd ka ETDMi raamatuklubi.