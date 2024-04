Tõhus ja imelihtne hingamisharjutus, mis hetkega lõdvestuda aitab

David JP Phillips on Rootsist pärit rahvusvaheline õppejõud, koolitaja ja kolme lapse isa. Tema TEDx-loenguid on veebis vaadatud 11 miljonit korda. Vaid 20aastaselt lõi ta eduka IT-ettevõtte ning hiljem koolitusfirma. Säravast pealispinnast hoolimata jõudis ta 39aastaselt tõdemuseni, et on olnud kogu täiskasvanuea sügavas depressioonis. Ta töötas välja meetodi, kuidas kehakeemiat muutes elada õnnelikult. Tema raamatust on saanud ülemaailmne menuk.