«Kui õpetaja sind veel lööma peab, annan mina sulle sellise keretäie, mis meelde jääb»

Almanzo, tema vend Royal ja õed Eliza Jane ning Alice aitavad vanemaid nii külvi- kui ka saagikoristuse ajal, puude tegemisel ja loomade talitamisel. Üheksa-aastane Almanzo tõuseb iga päev enne kella viit hommikul, et lehmi lüpsta. Ta soovib vaid üht – oma hobust –, aga peab isale tõestama, et on valmis nii suureks vastutuseks.