Kirjandusfestivalil Prima Vista on sel aastal Poola eriprogramm

Programmi kuulub 7. mail toimuv ajaloolis-kirjanduslik retk «Poola jäljed Tartus». Retke alguspunkt on kell 13 Toomemäel toomkiriku varemete juures. Teekonnal otsitakse märke Poola suhetest Tartu linna ja inimestega läbi mitme sajandi. Jalutuskäik kulgeb Toomemäelt läbi kesklinna botaanikaaia juurde ning retke juhivad Ülo Treikelder Tartu Linnaraamatukogust ja Ants Siim Tartu Linnamuuseumist. Jalutuskäik on pühendatud kuningas Stefan Batory privileegide sh Poola lipu Tartule omistamise 440. aastapäevale.

Prima Vista raamatulaadal, mis leiab aset 7. mail Raekoja platsis, tähistatakse kell 15 Poola lipu päeva. Kõlab kellamäng poloneesiga ning kõnesid peavad Tartu abilinnapea Raimond Tamm ning Poola Vabariigi Chargè d’affaires a.i. Anna Pełka. Lisaks on kavas rongkäik ülikooli peahoone juurde, kus asetatakse lilled kuningas Batory mälestustahvli juurde. Kell 15.40 esitlevad Raekoja platsis Poola Vabariigi Suursaatkond ja Eesti Rahva Muuseum Olga Tokarczuki ning Joanna Concejo teost «Kaotatud hing». Adam Mickiewiczi Instituudi ja Eesti Rahva Muuseumi eestvõttel lugejateni toodud eestikeelne väljaanne on pühendatud UNESCO kirjanduslinn Tartule ja 2024. aasta Euroopa kultuuripealinn Tartule.

Festivali ajal on ülikooli- ja linnaraamatukogus ning mänguasjamuuseumis avatud Joanna Concejo illustratsioonide näitus «See on minu maailm». Kunstnik ise külastab Tartut 16. mail.

Kell 17.00 on Raekoja platsil purskkaevu ees Tänavateater Migro Poolast lavastusega «Kajad». Lavastus räägib loo Poola idapiirialadest - sõjast, rändest, ümberasustamisest – sellest, mis veel hiljuti tundus olevat minevik. Teater toob vaatajate ette sõnadeta etenduse, mis on üles ehitatud žestile, tantsule ja miimikale. Narratiivi loob muusika – instrumentaalpalad ja laulud näitlejate esituses. «Kajad» lavastaja, autor ja muusikaline kujundaja on Monika Kozłowska, koreograaf Natalia Iwaniec. Etendus on kõigile tasuta. Poola lipu päeva raames toimuvat etendust rahastavad Poola Kultuuri- ja Rahvuspärandiministeerium ning Poola Vabariigi Suursaatkond.