SÜDANTSOOJENDAV LUGEMINE ⟩ Eesti keeles ilmus menuromaan naise ja kaheksajala sõprusest

Tova kõnnib oma varude kapi juurde sammul, mille otsusekindlus on niigi märkimisväärne, aga mis on lausa erakordne säärase tillukese naise kohta, kellel on kühmus selg ja linnusarnane luustik. Tema kohal langevad vihmapiisad katuseaknale, taustaks naabruses asuva vana praamikai turvaprožektori valgus. Hõbedased piisad kiirustavad mööda klaasi allapoole, need on kui läikivad paelad uduse taeva taustal. See on olnud üks kohutav juuni, nagu kõik muudkui korrutavad. Tovat aga hall ilm ei häiri, kuigi oleks kena, kui vihmasadu lakkaks vähemalt nii kauaks, et laseks kuivada tema eesõue murul. Kui maapind on läbi vettinud, kipub tema lükatav muruniiduk kergesti ummistuma.