LUGEMISSOOVITUS ⟩ Tark krimiromaan, mis pakub üllatusi ja hoiab hommikuni üleval

Ei ole ma ilmselt esimene lugeja, kes massiivse põhjamaise krimivikelaine suhtes jo tükk aega tagasi teatav tõrge tekkis. Arne Dahl on üks meist ja kuna ta on ka kirjanik, on ta teinud mõned õiged järeldused. Tuleb teha toimiv lugu, ei pea minema äärmustesse, tegelased võiksid olla usutavad. Kõik ei pea ülevõlla reljeefseks saama. Kirjuta lihtsalt ja hästi. Või – lihtsalt kirjuta hästi. Dahlil tuleb välja.

Ei saa tuntud autori uue sarja kohta prognoose teha, kuid ootused on mul erksad. Kui ta tumeduse ja supravägivalla ja kvaasipsühhopaatia rägastikesse ei eksi, võib ta rootslaste põnevikuilma visisema kukkunud tuletungalt kõrgel ja põlevana hoida. Siin on kuriteod mõeldavad, lahendajad inimesed nagu meie teiega ja lugeja samastumine teosega kuidagi õige ja loomuldasa tekkiv. Mida heast kirjandusest ju soovikski.

Ei midagi säändset, mis vaimustusest kiljuma paneks, hoopis rahumeelselt kaasa mõmisema. Üllatusi on piisavalt, et mõmin ei raugeks. Hoiab hommikuni üleval küll. Ja paneb kaasa mõtlema. Mis on üks ütlemata hea joon tõsiseltvõetava kommertskirjanduse puhul – see süstib olulisi mõttekäike ka neisse lugejaisse, kes ilmtingimata ise ne peale ei tuleks. Täiesti tark teos tegelikult. Ega muidu ei soovitaks. Ajaviidet saab ka, kes vaid tolle peal väljas.