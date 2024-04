Margiti sõnul on raamatus selgitatud, et sauna armastavad inimesed peavad end vitaalsemaks ja sotsiaalsemaks. Samuti on raamatus välja toodud, et usutakse, et saun vähendab stressi, parandab und ja leevendab erinevaid vaimse tervise vaevusi. «Saunas käimine parandab üldist enesetunnet, aitab ravida depressiooni, vähendab psühhoosi tekke võimalikkust ning tõepoolest, vähendab vaimset stressi, kuna kuum keskkond laiendab veresooni, just nagu mitmed rahustava toimega ravimid.