MÜSTEERIUM ⟩ «Ta oleks eelmise juhtumi uurimise käigus peaaegu surma saanud. Kas see on sinu meelest naljakas?»

Psühhoterapeut Frieda Klein saab teada, et ta on inspektor Karlssoni viimase juhtumiga siiski seotud, kuigi ta ei tööta enam ametlikult mehega koos. Nimelt sõbruneb ta vennatütar Ruth Lennoxi poja Tediga ja Frieda satub ebameeldivasse olukorda, kus ta on ühekorraga nii Karlssoni kui ka Tedi nõuandja.