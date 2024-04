LUGEMISSOOVITUS ⟩ Hea, et on kirjanikke, kes mõned asjad meie eest ära teevad

Taat on ammuilma surnud, aga raamatud on alles. «French lessons», mis väheke vildakalt õppetundidest naudinguteks tõlgitud (sest naudingute kõrval on siin ka kannatusi, lõbutsemise vaeva ja päris õpetlikkust) keskendub inglase nägemusele Prantsusmaa eriomastest toidupidudest. Ühes maa otsas tähistatakse konnakoibi, teisal juuste, kolmandas tigusid… Nimekiri on pikk. Vein on mõistagi alati kohal. Reibas rännak, mõnusad inimesed, kaunid paigad, ootamatud söögid ja joogid – ise ei saaks säherduse käiguga iiales toime. Hea, et on kirjanikke, kes mõned asjad meie eest ära teevad.