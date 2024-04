NÄDALA RAAMAT ⟩ Eesti teadlaste teos näitab, et vandenõuteooriate teke ei ole juhus

«Varjatud märgid ja salaühingud» on esimene eestikeelne vandenõuteooriatele keskenduv monograafia, mille eesmärk on avada konspiratsiooniteooriate kirjut tähendusmaailma ja nende toimimismehhanisme. Seda tehes jõutakse järelduseni, et vandenõuteooriate teke ei ole juhus, vaid peaaegu paratamatus.