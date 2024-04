Kas see on raamat, mis võtab Lasnamäe hirmu vähemaks?

Perspektiive saab olla erinevaid ja kindlasti on just noorustuhinat värskelt mäletades, sellest vaevu välja kasvanult, see oma võlu, mida aastakümned hiljem poleks. Olen üsna kindel, et Anete Kruusmägi jätkab kirjutamist (ta sai äramärkimise ja avaldamise ka romaanivõistlusel) ning Lasnamäe jätkab tema inspireerimist ka edaspidi.

See raamat on kindlasti «Minu...» poole kaldu. Lasnamäest on loomulikult juttu eri nurkade alt ja saab targemaks (mina näiteks ei teadnud, et Jüriöö ülestõus toimus ka praegusel Lasnamäel, mina paigutasin seda oma peas vaid kusagile Padise kloostri kanti). Parimad palad on need, kus isiklik lugu ja Lasnamäe hoovus kokku saavad — näiteks eesti-vene noortekampade hõõrumiste laine, neid parimaid palu on palju. Vahepeal on see ka lihtsalt lugu, kuidas tütarlapsest kasvab naine. Näiteks kuidas tuleb julgus kanda omamoodi riideid, mitte selliseid nagu teised. See on ka ühe õnneliku lapsepõlve lugu, ema ja isa on kunstnikud, kes oma köögis ja kahes toas imelist mikromaailma viljelevad. Vanemate magamistuba on ühtlasi elutuba ja toimub pidev diivani kokku-lahti voltimine. «Me ei oskagi midagi paremat oodata, tuhanded pered meie ümber elavad samasugustes kapslites», sellised laused tuletavad meelde Unti ja Valtonit ja nende «mägede»-loomingut. Ei teagi, kas kogemata või meelega.