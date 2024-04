Ilmus uus lasteraamat mullamuttide vabariigist

««Musta Mulla Vabariigi» idee tuli minu enda koduhoovist,» selgitab Kadi Georg. «Kui me kuus aastat tagasi oma majja kolisime, oli minu jaoks veidi raske harjuda üle põranda siblivate majaämblike, kompostihunnikus toimetavate hiirte ja kõikjal kerkivate mullamuti mullahunnikutega, kuid minu tollal pooleteise aastasele pojale tekitas see maailm väga suurt põnevust. Üsna kiirelt olid meil nimed pandud nii majaämblikele kui hoovi muttidele. Ja niimoodi vaikselt see lugu mul peas kerima hakkaski.»

Raamatus toimetavad Rottmanni kaubamaja pidav rotimamma Rosalje, kinnisvaraärikast mutt Magnus, transpordiärikast vihmauss Vahur, presidendist ämblik Allar ja palju teisi tegelasi. «Mitmetel tegelastel on olemas prototüüp päriselust, kes mind inspireeris tegelast looma,» ütleb autor. «Üheks selliseks on näiteks rotimamma Rosalje, kes näeb küll range välja ja on tihtipeale ka vürtsikate väljaütlemistega, aga tegelikult on ta üks hästi hooliv rotimamma. Siil Antonio, vabariigi ajalehe peatoimetaja, on jällegi natuke nagu austusavaldus minu vanaisale, kes on alati kõige viimaseid uudiseid teadnud enne kui ajalehedki ning, kes on rääkinud, kuidas tal lapsena oli koduloomaks siil, kelle nimi oli Antonio.»