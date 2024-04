SEIKLUS SAAREMAAL Lugu viielisest poisist, kes juhtumisi põlvneb päris ehtsatest mereröövlitest

12-aastane Robin Mereröövel on viieline, kuid peab sageli koolikaaslastega kaklema. Robini perekonnanimi ja välimus ei sobi lihtsalt kuigi hästi kokku. Poisi laevakokast ema saadab ta suveks vanaisa juurde Saaremaale. Seal saab Robin sõbraks Säde Särava ja Kirsika Kullaga. Koos püüavad nad teada saada, kas kuhugi on tõepoolest peidetud palju räägitud ja kaua otsitud mereröövlite aare. On täiesti võimalik, et nad teevad oma oletuste põhjal põrutava avastuse, ent on ka võimalik, et nad lihtsalt põruvad. Kui randa ilmuvad metallidetektoriga mehed, muutub olukord ohtlikuks.