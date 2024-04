Sofi Oksanen esitleb uut raamatut sellest, miks Moskva huvi on just naisi vaigistada

Veendumusi on raske murda, isegi kui tõsiasjad on kandikul kätte toodud. Sofi Oksanen avab sõdadevaba Euroopa illusioonis suikuva lugeja silmad. Autori sirgjooneline käsitlus ei kõneta läbi lillede, vaid läbi faktide, laskmata pilku ära pöörata.

Sofi Oksanen sündis 1977. aastal Jyväskyläs, eestlannast ema ja soomlasest isa peres. Oksanen on õppinud Helsingi Ülikoolis kirjandusteadust ning Helsingi teatrikõrgkoolis dramaturgiat, ta on tegutsenud mitme lehe kolumnistina ning avaldanud ajakirjanduses arvamust ühiskondlikel ja poliitilistel teemadel. Oksanen on üks Skandinaavia kaasaaegse kirjanduse enim tõlgitud autoreid ja tuntumaid ühiskondlike arvamusavaldajaid. Ta on pälvinud mitmeid auhindu, teiste hulgas Finlandia auhinna ja Põhjamaade Nõukogu kirjanduspreemia. 2023. aastal pälvis Oksanen Eesti Välisministeeriumi II klassi teenetemärgi.