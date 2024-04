OIMULOKID JA KOŠŠER Infotihe raamat, kust saab teada palju põnevat juudimaa reeglite kohta

Praegu mõtlen, et huvitav, mis see ikkagi oli, mis sundis ja kutsus Margitit Iisraelisse kolima, heebrea keelt ära õppima, Vana Testamenti ja muid pühakirju studeerima, Eestisse tagasi kolides seda kõike eestlastele edasi õpetama. Siin raamatus ei ole kusagil otsesõnalist seletust, aga vastus ongi ridade vahel. Siin on kindlasti olemas see Lähis-Ida lummus (hoogsad kirjeldused igapäevastest autoummikutest ja muudest tänavastseenidest) ja see suur küsimus, see saladus, et mis imelik ja imeline rahvas see selline ikkagi on, kes peab end väljavalituks, jumalarahvaks oma tõotatud Kaananimaal.