NETIKOMMIDE ASSORTII ⟩ Valminud on kogumik lätlaste kirjutistest Eesti kohta

«Küllap tuleb paljudele üllatusena, kui kõrgelt Lätis Eestit hinnatakse ja kui palju eestlaste tegemistest räägitakse,» ütleb raamatu koostaja ja kommentaaride tõlkija Madis Must. «Isegi sealsete uudisteportaalide netikommentaatoritel jagub Eesti kohta valdavalt positiivseid tähelepanekuid.»

Raamat sisaldab netikommentaaridele omaselt ka omajagu provokatiivseid mõtteid, mida kahe riigi vahelises suhtluses tavaliselt ei puudutata. Must leiab, et piiriüleste sildade loomine huumori ja eneseiroonia abil on üks võimalus, kuidas sidemeid naaberriikide vahel tugevdada.