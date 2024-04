LIHVITUD PÄRLID ⟩ Luuletajate koorekiht nautis konverentsi koos luulemaailma noorte tegijatega

Intiimne keskkond võimaldas jagada ausalt teekonda luuletuste kirjutamise ning luule armastuseni. Puudutati teemat nagu tellimustöö vs sügav vajadus end luules väljendada. Nõustuti, et mõlemad täidavad olulist rolli luuletaja elus, ent enese mõtete kirja panemine luuleridadesse on miski, mis paratamatult otsib teed luuletajast välja, olgu see aeg kas kell kuus hommikul või kell 2 päeval töökohustusi täites.

Viimase paneelarutelu «Luule kui enese väljendamise viis üks panelist Mihkel Kaevats tõi välja, et kirjanduskriitika võib olla ka füüsiline. «Tallinnas Topsi ees seisis üks kolleeg luuletaja minu ette, müksas paar korda rinnaga nagu sumomaadleja ja teatas, et sa oled sitt luuletaja,» ütles Kaevats. Kaevats kehitas õlgu ja jätkas pooleli olnud vestlust, peas keerlemas mõte, et järelikult see tüüp ikkagi luges tema luuletusi ja vähemalt ei jätnud see teda külmaks.