VIDEO Meelis Lao: kui mina teatud asjadest ei räägiks, siis ei olegi kedagi, kes neist räägiks

Lao soovitas noortel leida elus iseennast, proovida erinevaid asju. Just seeläbi saab teada, mis on see, mis sulle meeldib ja sobib. «Kastke varvast natuke siia ja sinna. Tänapäeval ei ole nii, et sind pandi midagi tegema ja nüüd sa jäädki seda tegema. Muutke oma suunda, ärge jääge kusagile kinni.»

Kui unistus jääb täitmata, siis muutud õnnetuks

Trofimov nentis seepeale, et tõsiasi on see, et paljud jäävadki kinni sellesse nii-öelda puusepa ametisse. «Anna inimesele peitel ja haamer kätte ja nii ta sellega elu lõpuni toksibki.»

Lao lisas, et ilmselt tuleneb see suuresti sellest, et inimesed pole harjunud endas muutuseid välja tooma. Kui vanasti olid vanemad või suguvõsa, kes sind suunas, siis tänapäeval on selleks sotsiaalmeedia. «Poistele öeldakse, et kui sa ei ole investor, siis sa ei ole keegi. Tüdrukutele, et kui sul selliseid huuli pole, siis sa pole tegija. See ei ole õige. Inimene peaks leidma rahulduse ja täitma unistuse, milleks ta loodud on. Kõik me oleme erinevad. Kui unistus jääb täitmata, siis oled õnnetu. Sellest aga keegi ei räägi, keegi ei õpeta. Seda suudab rääkida elukogenud inimene. Ehk pole ainult see, et võtad raamatu lahti ja loed peatüki läbi,» sõnas ta.