MÜSTEERIUM Lapsed räägivad õudusjutte Õunamehest. Kes see on?

Kopenhaagenis kaob koolist 10-aastane poiss Lukas. Politseiuurimise käigus selgub, et teda huvitab pareidoolia – inimesele loomupärane omadus näha juhuslikel esemetel näomotiivi. Lukase telefonist leitakse foto ühest nägu meenutavast küüniuksest ja ajakirjanik Heloise Kaldan on veendunud, et ta on hiljuti seda ust näinud. Aga kus? Kas küünil võib olla seos Lukase asukohaga?