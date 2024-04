Raamat, mis näitab, et väljend «loll kui eesel» ei vasta üldse tõele

Sherman on nälja ja surma käest päästetud eesel, kellest saab ühe Ameerika kahelapselise pere ja nende sõprade parim sõber. Eesel on samal ajal nii trotsi täis vigurivänt kui ka tohutu hingejõu andja temaga suhtlevatele inimestele.

Christopher McDougall, «Joostes Shermaniga». Foto: Raamat

Christopher McDougall kirjutab sellest raamatus «Joostes Shermaniga»: «Eeslid ei reageeri, vaid teevad koostööd. Nad ei ole nagu hobused, keda saab hirmutada tegema, mida iganes vaja on. Nad ei ole tegelikult põikpäised, nad on ellujääjad. Kui eeslid tajuvad ohtu, siis nende esimene ja tugevaim reaktsioon on kivikujuks muutumine. Hobust on võimalik sundida hüppama jõkke, aga kui eesel ei tea täpselt, kuhu ta maandub, siis tema jalad maast ei tõuse.» Asi on kinni mõtlemises, mitte jalgades.

«Joostes Shermaniga» pole raamat üksnes surmasuust päästetud eeslist, kellest saab raamatu autori, tema perekonna ja sõprade suurim sõber ja ühtlasi suurim väljakutse. See raamat räägib inimestest ja loomadest ja nendevahelistest suhetest – siiralt ja otsekoheselt ning kohati humoorikalt. Raamatu südamlik ja haarav põhiliin on osavalt põimitud lugudega elust enesest, erineva tausta ja elukäiguga inimestest, loomadest ja sellest, kui olulist rolli mängivad loomad inimeste elus.

Tõlkija Elo Ellermaa selgitusel räägib see raamat päästetud eeslist, kuid on samas nii palju enamat kui lihtsalt nunnu loomalugu. «Raamatu pealiinile annavad värvi erineva taustaga inimesed, kes avardavad lugeja maailmapilti. Minu oma küll,» märgib ta. «Kummalisel kombel on olemas väljend «loll kui eesel», mis aga ei vasta üldse tõele. Eeslitel on väga hea mälu, nad on targad ja õppimisvõimelised … iseteadlikud, jah … aga väga targad.»

Raamat annab Elo Ellermaa selgitusel palju huvitavaid teadmisi. «Kes on eesel ja miks ta nii eriline on? Mis asi on eeslijooks ja kas tõesti toimuvad sellel alal maailmameistrivõistlused? Miks kits võib olla isegi parem lemmikloom kui koer? Kuidas loomad aitavad autistlikke inimesi? Mis juhtub inimese ajus ja kehas, kui ta treenib inimvõimete piiril? Kas sporti mitte tegev inimene suudab treenida ultramaratoniks ja selle läbida? Kuidas aitavad loomad ravida depressiooni? Miks amišid just sellist elu elavad? Mina sain neis küsimustes palju targemaks,» lisab ta.