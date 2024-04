Eia Uus hakkab vedama uut raamatuklubi

Eia sõnul võib lugemine olla küllaltki üksildane tegevus, ja eriti keeruline on, kui raamat puudutab, liigutab, vaimustab ja korda läheb – siis tahaks ju kellelegi rääkida, kuidas see su maailma raputas ja mõnel juhul isegi su elu muutis. «Kuna lugemisest saame tihti väga suuri emotsioone, on raamatuklubidel imeline omadus inimesi ühendada ja siduda. Kohtutakse ju ühise armastuse ja jagatud kogemuse tõttu – paljud sõprused on alguse saanud raamatuklubist,» selgitab klubi loomise tagamaid Eia Uus.