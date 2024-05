Kirjanik Urmas Vadi soovitab 5 vaimustavat raamatut, mida lihtsalt peab lugema

Vadi keskendub oma loomingus enim draamale ja proosale. Tema sulest on ilmunud muuseas «Neverland», «Ballettmeister», «Tagasi Eestisse», «Hing maanteeserval» ning kõige viimatisena palju positiivset tagasisidet pälvinud romaan «Kuu teine pool».

Apollo uuris, millised on Urmas Vadi kõige põnevamad hiljutised lugemiselamused. Head avastamist!

Tove Ditlevsen, «Kopenhaageni triloogia». Foto: Raamat

Tove Ditlevsen «Kopenhaageni triloogia»

See on lihtsalt vaimustav raamat! Me oleme ikka harjunud lugema või nägema seriaale Skandinaaviast, kus võibolla elatakse kasinamates tingimustes, aga alati on kusagil keegi vanaema, kes kallab kohvi ja pakub sooja saiakest. See pilt, mida Ditlevsen oma triloogias maalib on vile ja armutu, töölisklassi argipäev, loid ja osavõtmatu isa, nõme ema, kuigi autor jutustab ilma hinnanguteta ja ilma, et noriks kaastunnet, aga on aus nii enda kui maailma vastu.

Michel Houellebecq, «Häving». Foto: Raamat

Michel Houellebecq «Häving»

On mõned autorid, kelle uut raamatut sa lihtsalt pead lugema isegi, kui see pole mingi meeletu hüpe kuhugi edasi. Sest tegelikult me ootame paljuski oma lemmikutelt ikka seda, mida nad juba varemalt on meile pakkunud. Ja kõik need teemad, üksindus, nii vaimne kui kehaline kuhtumine, vana maailma allakäik jne on siin olemas. Aga siiski tundub mulle, et see on vanameistri üks positiivsemaid tekste, kus inimesele antakse lootust, et ta on siiski suuteline leidma teistega kontakti ja lähedust.

Carolina Pihelgas, «Lõikejoon» Foto: Loomingu Raamatukogu

Carolina Pihelgas «Lõikejoon»