Kirjanik ja filmirežissöör Imbi Paju on raamatus «Kirjanduskliinik. Mida tähendab olla inimene» mõelnud, mõtestanud ja kirjutanud, nii et tekiks kirjanduslikul viisil aset leidev kokkusaamine, sümboolne gravitatsioonijõud, mis tõmbaks inimesi üksteise poole, looks usaldust, tooks kaasa taipamisi, avanemisi ja sümboolseid uuestisünde, mis annavad julguse küsida: «Kes ma olen? Kes inimene on?».