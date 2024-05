LUGEMISSOOVITUS Kui inimesel on aed, tasub seda raamatut lugeda

Kenal kevadisel ajal tuleb aiandajatele arukat sõnamist soovitada. Müütide murdmine on mõistagi muhe tegevus, ent mu (hästi mullanokkimiskauge inimese) meelest on Margus Maripuu raamat lihtsalt üks asjalik soovitustik, millest leiavad tuge nii vanad olijad kui noored tegijad, nii algajad kui asjatundjad. No tõesti, siit võid saada targa nõuande stiilis, et kui istutama hakkad, siis hoia roheline ots ülespoole ja pruun ots allapoole ning edu tõenäosus juba suureneb. Aga ka märksa põhjalikumaid märkmeid aiamaailmast ja sellega seonduvast.

Mulle meeldib lugeda hästi kirjutet teoseid teemadel, millest ma koffigi ei jaga. See on küll üks sihuke. Kerge huumoriga, kuid täiega tõsiseltvõetav. Taskupärases formaadis ka, võib kohe tunkede karmanisse susata ja kõplama kukkuda. Mõnikord on need aiaraamatud rasked, kriitpaberil, kõvade kaantega; no mul on ju laua taga loetud juhtnuudel meelest läinud, kuniks põlla pääle jõuan. See siin tundukse toimivat. Kui inimesel on aed, tasub lugeda veel aialisemate märkmeid. Ja kui aeda veel pole, võib hea raamat ergastada mõtteid ses suunas. Aed on äge.