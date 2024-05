Miks on teatrit vaja?

1997-2016, Haapsalu-Tallinn-Tartu. Taas bussis ühest linnast teise loksudes või Vanemuise külalistemaja vetsupotil istudes valab Jim välja oma mõtteid ja tundeid. Kuidas teater ta üldse konksu otsa sai? Milline on teatriinimese argipäev? Mis üldse õigustab teatri olemasolu? Mida nõuab teater näitlejalt? Kuidas jõuab lavale Vanemuise «Othello»?

«Armastuskirju teatrile» üllatas tohutult positiivselt, aga samas oleksin võinud seda eeldada, kui mulle Ashilevi «Kehade mets» meeldis. Ta kirjutab haaravalt ja vahetult, meenutades päeviku sissekandeid, kuhu pähe kerkivaid mõtteid valimatult talletatakse. Kirjade kaudu avaneb mehe minevik - esimesed kokkupuuted teatriga, kuidas see ta enda küüsi haaras ja läbipõlemiseni viis, kuidas õpitakse ja saadakse näitlejaks - vilksamisi käib kõik see läbi, aga lõviosa raamatust keskendub valmistumisele üheks lavastuseks, Vanemuise «Othelloks». Oi, kuidas ma kirusin, et ma teoseni ei jõudnud ajal, kui seda veel mängiti. Tahaks ju näha kogu tervikut, millest killukesi raamat paljastab.