LUGEMISSOOVITUS Ajalooraamat, mis kulub igale eestlasele tõhusaks suviseks lugemisvaraks

Mahukas ja sisukas raamat Saksamaast kulub igale eestlasele tõhusaks suviseks lugemisvaraks. Pane/anna/tee või tina, aga sakslastega oleme me nii palju sajandeid ühises kultuuriruumis toimetanud, et vanimadki meist täpselt ei mäleta. Või kas ikka oleme? Ega need sakslased ju teab mis vana rahvas ei ole. Tänapäevase ja enamvähem ühtsena. Piisab vaadata vaid raamatu alguses olevaid kaarte, mis annavad kena ülevaate saksakeelsete riigikeste (ei jaksa keegi kokku lugeda kõiki noid kuningaid, kuurvürste, hertsogeid ja keda veel) muutumisest. Suuresti saksakeelse maana olime veel sajandi eest sisuliselt Saksamaa. Kui keelekeskselt läheneda – ja keelekesksus on eestlastele armas. Ja terviklik Saksamaa oli siis noorem kui meie praegu. Jah, kohalikul sakslaskonnal saagis Eesti Vabariik kohe Vabadussõja järel majanduslikud jalad alt ja teise ilmasõja alul vudis kogu kogukond siitmailt ära. Üks kultuur ja üks rahvakild sai otsa. Mitte muidugi lõplikult, füüsilist ja kultuurilist pärandit on tublisti järel. Nagu mõnes muuski Euroopa osas, kus ajalugu Saksamaaga põimunud, aga saksa keelt enam tänaval ei kuule. Mu meelest peaks sakslastega sisemist sidet tugevdama ja siin on kõva abiline naksti riiulist võtta. Kasutatagu võimalust.