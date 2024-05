Kirjandusfestivalil Prima Vista on igal päeval oma kirjanik

Reedel, 10. mail kell 18 on kõik oodatud Eesti Rahva Muuseumisse, kus on Ööülikooli avalik salvestus «Öömustrid» koos luuletaja Doris Karevaga . Salvestusel osalemine on tasuline, piletid leiab Piletilevist.

11. mai päevakirjanikuks on Prima Vistal näitleja ja kirjanik Merle Jääger ehk Merca . Merca osaleb mammutsündmusel Insomniakaton, mis saab alguse 11. mai hommikul kell 10 Tartu Kirjanduse majas ja kultuuriklubis Salong ning kestab 12. mai hommikuni. See ameerika biitpoeedi Ron Whiteheadi poolt Tartusse ja Prima Vistale imporditud sündmus toimub juba kolmandat korda ning on saanud südamelähedaseks paljudele, esinejate hulgast leiab nii uusi kui ka juba vanu tuttavaid: lisaks Mercale veel muidugi Ron ise, Jinn Bug, Alan Shapiro, Claudia Baniahmad, Christiane Vadnais, Halõna Kruk, Francis Gene-Rowe, Amy Cutler, fs, Kristel Mägedi, Aime Hansen, Kaks siga lendavad päikese poole, Andres Roots jt

Festivali viimasel päeval on plaanis väljasõit rohelusse, kus Tõravere observatooriumis avatakse projekti «Kuko3 – kunstnikud kogudes, kogukondades ja kollektiivides» raames valminud Karel Koplimetsa installatsioon ning esineb päevakirjanik Urmas Vadi. Kui paljudel inimestel on pilk suunatud taevasse ja tulevikku, siis mõni peab vaatama ainult enda ette ja näeb kulunud kinganinasid. Kui esimesed lähevad peole ja sõidavad kosmosesse, siis alati on ka teised, kes jäävad maha, on seejuurest pettunud ja loovad oma kogukonna - Pettunud inimeste küla. Urmas Vadi on selle küla kroonik, kes on aastate jooksul teinud sissekandeid, mida ta Tõravere observatooriumis ette kannab. Toimub ka ekskursioon observatooriumi pargis ja kosmosemissioonide simuleerimise keskuse ehk kosmosepunkri külastus Aditya Savio Pauli juhtimisel. Üritusele väljub kell 14.00 Vanemuise esisest parklast Kunstibuss, mis jõuab alguspunkti tagasi kell 19.00. Edasi-tagasi sõidu eest tuleb tasuda 5 eurot kohapeal sularahas (alla 10-aastased lapsed tasuta). Koha broneerimiseks on vajalik eelregistreerimine.