Naisest, kes isegi Kalamajas elades kunagi hipsteriks ei saanud

Samas tean ma, et Piret Tali on vana maailma armastaja, nostalgik. See tuleb ka tema (pigem lapsepõlveainelises) «Minu Pärnu» raamatus välja. Talle on alati oluline see, mis oli enne.

Ühest küljest ongi siin kaante vahel lugu linnaosa suurest muutusest (kõige eredamalt esindab seda ehk Balti jaama turg «enne ja nüüd»), aga peale selle on siin lihtsalt üks tihemadala linnaosa elu ja ka lihtsalt ühe kodu tekkimine: tülid naabritega, korteri järkjärguline laiendamine, mööbli tuunimine, laste kasvamine. Tasapisi saab koos linnaosaga ka Piret ise muutuse osaliseks. Kuigi mis muutus see siis ikkagi on... Väikekodanlikuks ja korralikuks saamine? Jah, võimalik. Ja sisse jääbki väike kurbus sellepärast, et see kunagine raju noorus on möödanik. Nii linnaosal kui inimesel. Aga nii see elu käibki!