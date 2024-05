Valik laste- ja noorteraamatuid, mis avardavad silmaringi ning lõhuvad stereotüüpe

Eks lõppeks leiab igast raamatust midagi, millega samastuda, millest ehmuda või millele vastanduda. Siin on raamatusoovitused laste ja noorte silmaringi avardamiseks. Lühitutvustused pealkirjade järel on kirjutanud iga konkreetse teose soovitaja.

Sofia Chanfreau «Kaelkirjaku süda on uskumatult suur» (2023) – maagilise realismi võtmes lugu igatsusest perekonna ja selle järele, et sind nähtaks ja armastataks sellena, kes sa oled.

Larõssa Denõssenko, Maria Foja «Maia ja sõbrad» (2022) – Ukraina inimõiguslase muhe pildiraamat laste õigusest elada turvaliselt ja armastatuna, olenemata sellest, mitu vanemat neil on, kas nad on sõja või emigratsiooni tõttu lähedastest eraldatud või pidanud kodumaalt põgenema. Paljud lapsed on kogenud leina ja kaotust, kuid keegi ei saa neilt võtta õigust unistada.