«Ma tundsin end tühjana. Ja siis veel see ärevus. Mida ma kartsin»

Mees sõidab, teadmata, kuhu ta läheb. Ta pöörab vaheldumisi vasakule ja paremale ning lõpuks keerab metsateele. Ta ei peatu enne, kui auto jääb porisse kinni. Hakkab lund sadama, läheb pimedaks ja külmaks, aga abi otsimise asemel kõnnib mees mööda metsarada. Ta arvab, et see võib kuhugi viia, kuid kõndides näeb ta eespool säravat, omamoodi valendust inimese kujul. See läheneb talle ja puudutab teda, kuid siis kaob. Siis kuuleb ta hääli ja tundub, et metsas on teisigi, aga kas need on tõelised või seotud valendusega?