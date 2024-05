Kas palgalõhe on paratamatus?

Raamatu «Karjäär ja perekond» esmaesitlus toimub Viru Keskuse Rahva Raamatu raamatukaupluses 13.mail 2024.a. kl.17.00. Raamatust ja laiemalt soolisest võrdõiguslikkusest räägivad võrdse kohtlemise volinik Christian Veske, Swedbanki töösuhete juht Piret Prangel ja Tartu Ülikooli kaasprofessor, kultuuriloolane Peeter Espak. Vestlust modereerib ajakirjank Andrus Karnau.

Claudia Goldin, «Karjäär ja perekond». Foto: Raamat

Claudia Goldini «Karjäär ja perekond», mis ilmus inglise keeles 2021. aastal, on suuresti kokkuvõte autori aastakümnete pikkuse murrangulise uurimistöö tulemustest. Selles annab Nobeli majanduspreemia laureaat Claudia Goldin värske ja põhjaliku ülevaate kõrgharidusega naiste mitmekesistest kogemustest töö ja pereelu ühitamisel 1900. aastatest tänapäevani. Sajand tagasi oli loomulik, et kõrgharidusega naine pidi valima karjääri ja perekonna vahel. Tänapäeval on naissoost kõrgkoolilõpetajaid rohkem kui kunagi varem, kuid väljakutsed püsivad nii tööl kui ka kodus.

Claudia Goldini raamat aitab paremini mõista naiste edasijõudmist tööturul ja palgalõhe põhjusi. Autor selgitab, miks peame tegema põhimõttelisi muudatusi oma tööviisis ja kuidas väärtustama hooldamist, kui tahame kunagi saavutada tegeliku soolise võrdõiguslikkuse ja paaride võrdsuse.

«Karjäär ja perekond» on saanud ohtralt tunnustust. Teiste seas on selle nimetanud oma aasta raamatuks The Economist ja aasta parimaks poliitikaraamatuks The Wall Street Journal.

Harvardi ülikooli majandusprofessor Claudia Goldin on Rootsi keskpanga poolt Alfred Nobeli mälestuseks väljaantava majandusteaduste auhinna 2023. aasta laureaat. Ta on kolmas naine, kes on pälvinud Nobeli majanduspreemia ja samas esimene naine, kes on saanud selle auhinna ainuisikuliselt.

«Naissoost tunnustatud majandusteadlaste hulgas on Claudia Goldin üks kõrgeima renomeega ja enim tsiteeritumate hulka kuuluv,» märgib KAVA Kirjastuse üks omanik Kalle Muuli. «Karjäär ja Pere» on suurepärane kokkuvõte tema aastatepikkusest tööst selgitamaks välja sotsiaalsete ja majandussuhete dünaamika aluseid.»

«Neile, kes on mures soolise palgalõhe eksisteerimise aga ka soolise tööturu toimimise pärast, on «Karjäär ja Perekond» väga heaks abimaterjaliks nende fenomenide lahtimõtestamiseks,» ütleb Valdo Randpere, teine KAVA Kirjastuse omanik. «Seda raamatut tasub igal juhul lugeda kasvõi seetõttu, et just «Karjäär ja Pere» oli raamat, mis aitas oluliselt kaasa sellele, et Claudia Goldinist sai Nobeli majanduspreemia laureaat 2023.»