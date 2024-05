Ilmunud on Indrek Hargla näidendikogumik «Trimmerdaja surm»

Näidendi «Testamenditäitjad» keskmes on dilemma õigusemõistmise ja moraali vahekorrast. Mida peab tegema inimene, kes usub, et toime on pandud kuritegu, aga tõendeid ei ole enam võimalik koguda ja puuduvad igasugused seaduslikud võimalused kurjategija karistamiseks? Saaremaal, Tagamõisa poolsaare üksildases talus kogunevad sugulased, et mälestada nende tädi esimest surma-aastapäeva. Üks neist on veendunud, et keegi sugulaste hulgast on süüdi tädi surmas. Ta on otsustanud astuda meeleheitliku sammu ja seadnud üles lõksu, et mõrtsukas paljastada.