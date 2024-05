Näitleja Sydney Sweeney soovitab kaht noorteromaani, mis mõnusalt meelt lahutavad

Andekas näitleja Sydney Sweeney on laiemalt tuntud mitmest Hollywoodi filmist ning telesarjadest «Euphoria» ja «The White Lotus», mille eest on teda ka Emmy teleauhindadele nomineeritud. Nooremapoolne naine eelistab lugeda noorteromaane, mis on põnevad ja panevad mõtlema.